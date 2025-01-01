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Финансовые проблемы могли побудить Козловского объединить Рух с Карпатами

Премьер-лига

Второй команде "Руха" не выплатили зарплату за три месяца

Финансовые проблемы могли побудить Козловского объединить Рух с Карпатами

Фото медіацентру ФК "Рух"

Новина українською

Задолженности по зарплате во львовском клубе "Рух" погашаются, но очень медленно, сообщает Sport.ua.

По информации источника по тренерскому составу, футболистам второлигового "Руха-2" не выплачена зарплата за три месяца, есть задолженности и перед тренерским штатом клубной академии.

Читайте такжеНекоторые игроки Руха не знали об объединении с Карпатами

Не исключено, что именно финансовые проблемы были одной из причин, побудившей владельца клуба Григория Козловского и руководство "Руха" начать процесс объединения с еще одной львовской командой – "Карпаты".

Планируется, что именно зелено-белые будут представлять город Львов в УПЛ со следующего сезона, а "Рух" сосредоточится на подготовке смены.

31 декабря клубы УПЛ "Карпаты" и "Рух" официально заявили, что объединяются летом 2025 года.

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Рух (Львов) Карпаты (Львов)
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Prideman (Lviv)
01.01.2025 в 10:30
Об'єднання це коли дві команди зливаються в одну і виникає нова команда: нова назва, емблема, і т.д. В даному ж випадку, якщо інформація вірна, Козловський же просто стає придатком Карпат, як колись став ФК Львів. Одна команда, поглинає іншу, про яке об'єднання мова?
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Комментарии 1
Prideman (Lviv)
01.01.2025 в 10:30
Об'єднання це коли дві команди зливаються в одну і виникає нова команда: нова назва, емблема, і т.д. В даному ж випадку, якщо інформація вірна, Козловський же просто стає придатком Карпат, як колись став ФК Львів. Одна команда, поглинає іншу, про яке об'єднання мова?
Ответить
0
0

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