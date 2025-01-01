Финансовые проблемы могли побудить Козловского объединить Рух с Карпатами

Задолженности по зарплате во львовском клубе "Рух" погашаются, но очень медленно, сообщает Sport.ua.

По информации источника по тренерскому составу, футболистам второлигового "Руха-2" не выплачена зарплата за три месяца, есть задолженности и перед тренерским штатом клубной академии.

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Не исключено, что именно финансовые проблемы были одной из причин, побудившей владельца клуба Григория Козловского и руководство "Руха" начать процесс объединения с еще одной львовской командой – "Карпаты".

Планируется, что именно зелено-белые будут представлять город Львов в УПЛ со следующего сезона, а "Рух" сосредоточится на подготовке смены.

31 декабря клубы УПЛ "Карпаты" и "Рух" официально заявили, что объединяются летом 2025 года.