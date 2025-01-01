Капитан Зари оценил выступление команды в первой половине сезона

Капитан и защитник "Зари" Роман Вантух прокомментировал выступление команды в первой половине сезона.

– Мы были не безгрешны, более того, несколько матчей вообще оказались провальными. Однако перед зимним перерывом мы набрали важные очки и закрепились в середине турнирной таблицы, что не так уж плохо.

– Почему выступление "Зари" в первой части сезона напоминало качели?

– В межсезонье "Заря" потеряла нескольких ключевых игроков, и нам нужно было время, чтобы стабилизировать игру. Как мне кажется, важным для команды стало возвращение бомбардира Филиппа Будковского. Он не только стал лидером раздевалки, но и служил примером на поле. Естественно, наблюдая за тем, с каким настроем играет Будковский, молодежь старалась не отставать.

Читайте также Бартулович избавится от от приставки и.о. и ждет в Заре четырех новичков

– С приходом на пост главного тренера Младена Бартуловича изменилась стилистика игры "Зари"?

– Нет, никаких кардинальных изменений в тактике не было. Мне понравилось, что тренер не ограничивал нас какими-то жесткими рамками, а, наоборот, приветствовал инициативу и нестандартные действия на поле.

– "Заре" комфортнее играть первым номером или от обороны?

– Все зависит от тренерской установки и того, как мы выполняем указания. Считаю, что с "Шахтером" мы качественно сыграли и в чемпионате, и в Кубке, действуя от обороны. Немного не повезло. А с "Ворсклой" и ЛНЗ мы усложнили соперникам жизнь благодаря высокому прессингу и комбинационной игре, - резюмировал Вантух.