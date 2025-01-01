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"Всегда напрягаюсь, когда читаю новости". Легионер Александрии - о жизни в Украине

Премьер-лига

Жуан Безерра рассказал, как реагирует на воздушные тревоги

"Всегда напрягаюсь, когда читаю новости". Легионер Александрии - о жизни в Украине

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Бразильский вингер "Александрии" Жуан Безерра рассказал о жизни в Украине во время войны.

- Как реагируете на войну и частые тревоги?

- Я всегда напрягаюсь, когда читаю новости о том ужасе, что происходит в Украине. Я думаю, что война - это сильный стресс для всех иностранцев, которые живут здесь, но я профессионал, поэтому стараюсь делать свое дело и сосредотачиваться на футболе. Молюсь, чтобы в Украине скоро наступил мир. У вас очень сильная нация.

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- В Украине довольно часто бывают "блэкауты". Что вы делаете, когда надолго выключают свет?

- У меня дома есть электрогенератор, который мне подарил клуб, поэтому я включаю телевизор и видеоигры. Это мне очень помогает, - рассказал бразилец.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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