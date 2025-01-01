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"Всегда напрягаюсь, когда читаю новости". Легионер Александрии - о жизни в Украине
Жуан Безерра рассказал, как реагирует на воздушные тревоги
Фото: ФК Олександрія
Бразильский вингер "Александрии" Жуан Безерра рассказал о жизни в Украине во время войны.
- Как реагируете на войну и частые тревоги?
- Я всегда напрягаюсь, когда читаю новости о том ужасе, что происходит в Украине. Я думаю, что война - это сильный стресс для всех иностранцев, которые живут здесь, но я профессионал, поэтому стараюсь делать свое дело и сосредотачиваться на футболе. Молюсь, чтобы в Украине скоро наступил мир. У вас очень сильная нация.
- В Украине довольно часто бывают "блэкауты". Что вы делаете, когда надолго выключают свет?
- У меня дома есть электрогенератор, который мне подарил клуб, поэтому я включаю телевизор и видеоигры. Это мне очень помогает, - рассказал бразилец.
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