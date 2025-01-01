Вантух: Как и всей Заре, мне не хватало стабильности

Капитан и защитник "Зари" Роман Вантух поделился мыслями относительно своей игры в первой части сезона.

"Наверное, как и всей команде, мне не хватало стабильности. Жаль, что не смог помочь "Заре" в трех последних турах. В матче с "Полесьем" был удален, хотя считаю, что на вторую желтую карточку не наиграл. Одна из моих сильных сторон — игра на опережение, и в том игровом эпизоде на 71-й минуте Назаренко из "Полесья" банально подставился. Я сфолил, но грубости с моей стороны не было. Судья Деревинский придерживался другого мнения, хотя в похожих ситуациях ограничивался назначением штрафных. Оставшись в меньшинстве, "Заря" мужественно оборонялась, но в концовке матча пропустила, и игра завершилась вничью — 1:1.

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Обидно было и то, что из-за дисквалификации я не смог сыграть в следующем матче с "Карпатами", которого ждал с нетерпением, ведь я воспитанник львовского футбола. А затем простудился и пропустил заключительные матчи — с "Ингульцом" и "Черноморцем".

К счастью, сейчас со здоровьем всё в порядке, и я с нетерпением жду начала подготовки к весенней части сезона", - сказал Вантух в интервью Sport.ua.