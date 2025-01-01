Защитник Зари: Шахтер слишком далеко отпустил своего главного конкурента

Защитник луганской "Зари" Роман Вантух высказался о чемпионской гонке в украинской Премьер-лиге.

"Мой фаворит - "Динамо»". "Шахтер" слишком далеко отпустил своего главного конкурента.

Хотя многое будет зависеть от самих киевлян. Они должны прекрасно понимать, что в каждом матче нужно будет выкладываться на максимум, ведь в следующем сезоне только одна команда представит Украину в Лиге чемпионов", - считает Вантух.