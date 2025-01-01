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Защитник Зари: Шахтер слишком далеко отпустил своего главного конкурента

Премьер-лига

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Защитник Зари: Шахтер слишком далеко отпустил своего главного конкурента

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Защитник луганской "Зари" Роман Вантух высказался о чемпионской гонке в украинской Премьер-лиге.

"Мой фаворит - "Динамо»". "Шахтер" слишком далеко отпустил своего главного конкурента.

Хотя многое будет зависеть от самих киевлян. Они должны прекрасно понимать, что в каждом матче нужно будет выкладываться на максимум, ведь в следующем сезоне только одна команда представит Украину в Лиге чемпионов", - считает Вантух.

Сейчас "Динамо" лидирует в турнирной таблице чемпионата Украины. "Шахтер", в свою очередь, занимает третье место и отстает от киевлян на 10 очков, имея игру в запасе.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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