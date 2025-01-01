  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ворскла нашла в Швейцарии замену черногорскому вингеру
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ворскла нашла в Швейцарии замену черногорскому вингеру

Премьер-лига

Милот Авдили может стать игроком полтавского клуба

Ворскла нашла в Швейцарии замену черногорскому вингеру

Фото: fcaarau.ch

Новина українською

"Ворскла" сделала предложение атакующему полузащитнику "Арау" Милоту Авдили, сообщает ТаТоТаке.

Согласно данным источника, он должен стать заменой Демиру Шкриелю, которому не удалось закрепиться в Полтаве. Черногорский плеймейкер сыграл в полтавском клубе всего 68 минут.

Отмечается, что 22-летний Авдили подпишет с полтавчанами контракт по системе 2+1. На счету футболиста 2 гола в 10 матчах за молодежную сборную Косово U-21.

По теме
yellow-arrow
Защитник Зари: Шахтер слишком далеко отпустил своего главного конкурента
yellow-arrow
Вантух: Как и всей Заре, мне не хватало стабильности
yellow-arrow
"Всегда напрягаюсь, когда читаю новости". Легионер Александрии - о жизни в Украине
Ворскла (Полтава) ТаТоТаке Демир Шкриэль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости