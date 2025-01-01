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Ворскла нашла в Швейцарии замену черногорскому вингеру
Милот Авдили может стать игроком полтавского клуба
Фото: fcaarau.ch
"Ворскла" сделала предложение атакующему полузащитнику "Арау" Милоту Авдили, сообщает ТаТоТаке.
Согласно данным источника, он должен стать заменой Демиру Шкриелю, которому не удалось закрепиться в Полтаве. Черногорский плеймейкер сыграл в полтавском клубе всего 68 минут.
Отмечается, что 22-летний Авдили подпишет с полтавчанами контракт по системе 2+1. На счету футболиста 2 гола в 10 матчах за молодежную сборную Косово U-21.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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