Ворскла нашла в Швейцарии замену черногорскому вингеру

"Ворскла" сделала предложение атакующему полузащитнику "Арау" Милоту Авдили, сообщает ТаТоТаке.

Согласно данным источника, он должен стать заменой Демиру Шкриелю, которому не удалось закрепиться в Полтаве. Черногорский плеймейкер сыграл в полтавском клубе всего 68 минут.

Отмечается, что 22-летний Авдили подпишет с полтавчанами контракт по системе 2+1. На счету футболиста 2 гола в 10 матчах за молодежную сборную Косово U-21.