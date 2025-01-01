Динамо интересуется еще одним игроком Руха - Источник

"Динамо" интересуется еще одним талантом ведущего украинского клуба. Об этом утверждает Telegram-канал "Инсайды от Пасечника 2.0".

Согласно данным источника, кроме Богдана Слюбика и Алексея Сыча киевский клуб проявляет предметную заинтересованность, как минимум к еще одному игроку "Руха". Имя и позиция футболиста не раскрываются.

Ранее была информация, что Слюбик пройдет вместе с "Динамо" зимние сборы, а Сыч близок к переходу в лагерь киевлян.

31 декабря клубы УПЛ "Карпаты" и "Рух" официально заявили, что объединяются летом 2025 года.