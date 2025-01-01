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Вантух: У Зари есть все шансы побороться за место в первой шестерке

Премьер-лига

Защитник луганского клуба поделился ожиданиями от второй части сезона

Вантух: У Зари есть все шансы побороться за место в первой шестерке

Фото: ФК Зоря Луганськ

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Капитан и защитник "Зари" Роман Вантух поделился ожиданиями от второй части сезона.

"Считаю, у "Зари" есть все шансы побороться за место в первой шестерке. Думаю, у тренера Бартуловича впервые будет достаточно времени, чтобы не только заложить фундамент физической подготовки, но и донести до нас свои тренерские идеи", - сказал Вантух в интервью Sport.ua.

Напомним, осеннюю часть сезона "Заря" завершила на 8-м месте, набрав 22 пункта после 16 матчей.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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