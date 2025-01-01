Вантух: У Зари есть все шансы побороться за место в первой шестерке

Капитан и защитник "Зари" Роман Вантух поделился ожиданиями от второй части сезона.

"Считаю, у "Зари" есть все шансы побороться за место в первой шестерке. Думаю, у тренера Бартуловича впервые будет достаточно времени, чтобы не только заложить фундамент физической подготовки, но и донести до нас свои тренерские идеи", - сказал Вантух в интервью Sport.ua.