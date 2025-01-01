Бразилец Александрии: Знакомые обещали, что научат меня лепить снеговика

Бразильский вингер "Александрии" Жуан Безерра рассказал об адаптации к украинскому чемпионату.

- Вы проводите в "Александрии" второй сезон. Уже полностью адаптировались к чемпионату Украины? К чему было труднее всего приспособиться?

- Да, я полностью адаптировался и чувствую себя в "Александрии" абсолютно комфортно, меня все очень хорошо принимают. Самым тяжелым в Украине для меня является лютый холод, но потихоньку привыкаю. Знакомые обещали, что научат меня лепить снеговика, поэтому с нетерпением жду снега.

- Что скажете об уровне УПЛ, как он вам?

- В чемпионате Украины высокий уровень, но совсем другой стиль игры, чем в Бразилии. В УПЛ на первый план выходит физика, а не техника.

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- Перед началом сезона мало кто ожидал, что "Александрия" будет в борьбе за чемпионство. Расскажите, в чем секрет успеха команды?

- Основной фактор - это то, что мы полностью поняли требования Мистера Ротаня и его стиль игры, который он нам прививает. А когда мы начали побеждать, это придавало нам уверенности с каждым матчем. Поэтому место, на котором находится наша команда в турнирной таблице - абсолютно заслуженное, - сказал Безерра.