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Бывший защитник Динамо продолжает поиски нового клуба

Премьер-лига
Обновлено

Возвращение в Украину не является приоритетом для него

Бывший защитник Динамо продолжает поиски нового клуба

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Экс-защитник киевского "Динамо" Антон Боль, который разорвал контракт с киевлянами летом, продолжает искать новую команду.

Последние три месяца футболист провел в Португалии, где проходил просмотр в одном из неназванных клубов. Однако, по данным Telegram-канала "INSIDE UPL", сделку пока что не удалось заключить из-за определенных трудностей.

Если ситуация не изменится в ближайшее время, Боль планирует продолжить поиски.

Сообщается, что сейчас у него уже есть предложения от польских и венгерских клубов, которые рассматриваются как реальные варианты для продолжения карьеры. Относительно возвращения в Украину, это не является приоритетом для игрока.

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Источник:
INSIDE UPL
Опубликовал: Алина Ерофеева
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