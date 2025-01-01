Бывший защитник Динамо продолжает поиски нового клуба

Экс-защитник киевского "Динамо" Антон Боль, который разорвал контракт с киевлянами летом, продолжает искать новую команду.

Последние три месяца футболист провел в Португалии, где проходил просмотр в одном из неназванных клубов. Однако, по данным Telegram-канала "INSIDE UPL", сделку пока что не удалось заключить из-за определенных трудностей.

Если ситуация не изменится в ближайшее время, Боль планирует продолжить поиски.

Сообщается, что сейчас у него уже есть предложения от польских и венгерских клубов, которые рассматриваются как реальные варианты для продолжения карьеры. Относительно возвращения в Украину, это не является приоритетом для игрока.