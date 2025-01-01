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Бывший защитник Динамо продолжает поиски нового клуба
Возвращение в Украину не является приоритетом для него
Фото: ФК Динамо Київ
Экс-защитник киевского "Динамо" Антон Боль, который разорвал контракт с киевлянами летом, продолжает искать новую команду.
Последние три месяца футболист провел в Португалии, где проходил просмотр в одном из неназванных клубов. Однако, по данным Telegram-канала "INSIDE UPL", сделку пока что не удалось заключить из-за определенных трудностей.
Если ситуация не изменится в ближайшее время, Боль планирует продолжить поиски.
Сообщается, что сейчас у него уже есть предложения от польских и венгерских клубов, которые рассматриваются как реальные варианты для продолжения карьеры. Относительно возвращения в Украину, это не является приоритетом для игрока.
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