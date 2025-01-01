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Рух будет доигрывать вторую часть сезона юношеской командой
Почти все основные игроки "желто-черных" перейдут в "Карпаты"
Фото пресслужби ФК "Рух"
Накануне "Рух" и "Карпаты" объявили о том, что с начала сезона 2025/26 УПЛ объединятся в один клуб.
Известно, что "Рух" сосредоточится на подготовке юных талантов на базе созданной академии. "Карпаты" же сохранят профессиональный статус и заберут игроков основного состава "желто-черных" уже этой зимой.
Журналист Игорь Бурбас поделился подробностями.
"Вторую часть сезона УПЛ "Рух" будет доигрывать в основном юношеской командой. После слияния с "Карпатами" почти все основные игроки винниковского клуба уже в ближайшее межсезонье перейдут в лагерь "зелено-белых львов".
Для "Карпат" это будет кадровым усилением, а для "Руха" - возможность заработать. "Желто-черные" оставят за собой больший процент с последующей перепродажи", - написал источник.
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