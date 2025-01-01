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"Главное - не сбавлять обороты". Филиппов ожидает успешной второй половины сезона для Александрии

Премьер-лига
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"Главное - не сбавлять обороты". Филиппов ожидает успешной второй половины сезона для Александрии

Олександрія

Новина українською

Нападающий "Александрии" Александр Филиппов оценил первую половину текущего сезона, поделился ожиданиями от второй, а также упомянул о болельщиках "желто-черных".

"Первую половину сезона для "Александрии" я точно могу занести в актив, потому что у нас было очень много хороших игр и положительных результатов. Я думаю, мы можем быть довольны в основном своей игрой и тем, как мы действовали в поединках против сильных соперников. Мы получили очень важные очки. И теперь, главное, во второй части сезона не сбавлять обороты. Нам нужно хорошо подготовиться на сборах и вторую половину сезона провести не менее удачно, чем первую.

Конечно, поддержка фанатов помогла. Это наш 12-й игрок. Поэтому мы всегда чувствуем их поддержку в любых играх. Я хочу им сказать большое спасибо и обязательно приходите на все матчи как можно больше. Мы играем для вас и вдохновляемся вашей поддержкой, особенно когда бывают тяжелые матчи и тяжелые этапы. Это все мы проходим вместе. Поэтому мы как одно целое - команда, футболисты, тренеры, руководство, фанаты. Мы работаем ради одной цели - чтобы ФК "Александрия" был как можно выше в турнирной таблице УПЛ и радовал всех жителей города и фанатов своей игрой и результатами", - отметил Филлипов.

2024-й год "Александрия" завершила на втором месте турнирной таблицы УПЛ.

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Болельщики ФК Александрия Александр Филиппов
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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