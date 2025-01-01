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Форвард Александрии прокомментировал бомбардирскую гонку с Ванатом

Премьер-лига

Он не особо зациклен на этом

Форвард Александрии прокомментировал бомбардирскую гонку с Ванатом

Фото: ФК Олександрія

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Украинский нападающий "Александрии" Александр Филиппов поделился своими мыслями относительно конкуренции с Владиславом Ванатом за звание лучшего бомбардира.

– С 6 голами в активе вы находитесь в списке лучших голеадоров УПЛ. Первый – Ванат, забил 10 мячей. Есть желание побороться за первое место или за попадание в тройку лучших снайперов?

– Конечно же, всегда есть желание выступать как можно лучше. Но у меня нет цели гоняться за кем-то. Моя первоочередная задача – быть нужным своей команде. А как нападающему для меня важно забивать голы и приносить очки своей команде. На зимних сборах у нас будет время для того, чтобы исправить те ошибки, которые были допущены в первой части сезона индивидуально и командно. Мы будем стараться в лучшей форме войти во второй круг, который будет не менее важен и еще более тяжелый, чем первый, - сказал Филиппов.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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