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Источник назвал игроков Руха, которых Карпаты хотят подписать в первую очередь

Премьер-лига

Четыре футболиста

Источник назвал игроков Руха, которых Карпаты хотят подписать в первую очередь

Фото: ФК Рух

Новина українською

"Карпаты" хотят как можно скорее получить кадровую выгоду от слияния с "Рухом".

В первую очередь "львы" хотят подписать четырех футболистов "желто-черных", сообщает Футбол 24. По информации источника, речь идет о нападающем Игоре Краснопире, вингере Илье Кваснице и полузащитниках Евгении Пастухе и Олеге Федоре.

Относительно других исполнителей Руха "зелено-белые" будут определяться в течение зимней паузы.

Напомним, 31 декабря два львовских клуба объявили о том, что с начала сезона УПЛ-2025/26 объединятся в одну команду. "Рух" сосредоточится на подготовке юных талантов на базе созданной академии. "Карпаты" сохранят профессиональный статус и заберут игроков основного состава "желто-черных" уже этой зимой.

Текущий чемпионат команды доиграют отдельно.

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Источник:
Футбол 24
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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ANESTEZIO (Вінниця )
01.01.2025 в 14:47
Сцука, краще б Минай залишився
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Комментарии 1
ANESTEZIO (Вінниця )
01.01.2025 в 14:47
Сцука, краще б Минай залишився
Ответить
0
0

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