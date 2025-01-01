Источник назвал игроков Руха, которых Карпаты хотят подписать в первую очередь

"Карпаты" хотят как можно скорее получить кадровую выгоду от слияния с "Рухом".

В первую очередь "львы" хотят подписать четырех футболистов "желто-черных", сообщает Футбол 24. По информации источника, речь идет о нападающем Игоре Краснопире, вингере Илье Кваснице и полузащитниках Евгении Пастухе и Олеге Федоре.

Относительно других исполнителей Руха "зелено-белые" будут определяться в течение зимней паузы.

Напомним, 31 декабря два львовских клуба объявили о том, что с начала сезона УПЛ-2025/26 объединятся в одну команду. "Рух" сосредоточится на подготовке юных талантов на базе созданной академии. "Карпаты" сохранят профессиональный статус и заберут игроков основного состава "желто-черных" уже этой зимой.

Текущий чемпионат команды доиграют отдельно.