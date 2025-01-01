Определился первый соперник Кривбасса на зимнем сборе

"Олимпия" Любляна проведет товарищеский матч с "Кривбассом" в рамках зимнего учебно-тренировочного сбора.

Игра запланирована на 24 января, сообщает пресс-служба словенского клуба.

Отметим, что ко второй части сезона команда Юрия Вернидуба будет готовиться в Испании.

"Олимпия" Любляна лидирует в турнирной таблице чемпионата Словении, набрав 39 очков в 18 матчах. "Кривбасс" с 31 баллом идет на 4-й строчке.