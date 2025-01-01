Грозный: Уровень УПЛ не низкий, просто лучшие украинские футболисты находятся за пределами Украины

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный порассуждал о нынешнем состоянии украинского футбола.

"Если говорить за "Динамо" и "Шахтер", то я реально для себя понимаю, какой сегодня уровень футбола в Украине во время войны.

Я с большим уважением отношусь ко всем командам, и я понимаю, что во время войны игроки высокого уровня не придут в воюющую страну. Неужели ты думаешь, что Игорь Михайлович Суркис и Шовковский не знают, что есть проблемы с классным центральным защитником? [Им] хотелось бы [игрока] европейского уровня а-ля Вирджил ван Дейк.

Они это понимают, но знают, что никто не придет. Поэтому они дают возможность играть молодым украинским ребятам, которые есть у них.

Я понимаю, что кое-кому нужно говорить, что у нас высокий уровень чемпионата. Да, я скажу, что у нас хороший уровень чемпионата, но не такой, какой был в 2010-2013 годах. Он таковым не будет в ближайшие годы, пока у нас не поднимется экономика, пока не закончится война, пока не будет больших бюджетов.

Когда я тренировал "Говерлу", то "Динамо", "Шахтер", "Днепр" и "Металлист" могли выиграть еврокубки. Сейчас такой возможности нет.

Уровень чемпионата не низок. Просто лучшие украинские футболисты находятся за пределами Украины”, – считает Грозный.