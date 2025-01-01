Кривбасс показал празднование футболистами Нового года. Фото

"Кривбасс" показал празднование футболистами Нового года.

В соцсетях клуб выложил фотографии игроков и как они встречали 2025 год. Фото сделаны на фоне новогодних елок, вместе со своими половинками.

"Кривбасс" показал фотографии Владимира Маханкова, Александра Романчука, Дениса Кузика, Андрея Понедельника, Артура Микитишина, Андрея Клищука и Егора Твердохлеба.

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Напомним, что "Кривбасс" на зимнюю паузу ушел на 4-м месте, набрав 31 балл и с игрой в запасе с "Шахтером".

К слову, определился первый соперник "Кривбасса" на зимних сборах. Игра запланирована на 24 января.