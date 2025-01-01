Безерра: Ротань - наш лидер, который ведет команду к победам

Бразильский вингер "Александрии" Жуан Безерра рассказал, в чем секрет успеха клуба в украинском чемпионате.

- Перед началом сезона мало кто ожидал, что "Александрия" будет в борьбе за чемпионство. Расскажите, в чем секрет успеха команды?

- Основной фактор - это то, что мы полностью поняли требования Мистера Ротаня и его стиль игры, который он нам прививает. А когда мы начали побеждать, это придавало нам уверенности с каждым матчем. Поэтому место, на котором находится наша команда в турнирной таблице - абсолютно заслуженное.

- Расскажите о работе с Русланом Ротанем, какой он тренер?

- Мне очень нравится с ним работать. Ранее Мистер был игроком высокого уровня, выступал за сборную, поэтому он хорошо знает психологию футболистов. Результаты "Александрии" в этом сезоне - это полностью заслуга Мистера. Он — наш лидер, который ведет команду к победам.

- Вы верите, что "Александрия" сможет побороться за чемпионство?

- Я в этом уверен. Думаю, мы будем до конца бороться за золотые медали. Хочется войти в историю клуба. Посмотрим, как оно будет. Мы уже доказали, что для нас нет авторитетов и мы можем побеждать любого, - сказал Безерра.