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Безерра: Ротань - наш лидер, который ведет команду к победам
Команда уверенно закрепилась на втором месте в лиге
Фото: ФК Олександрія
Бразильский вингер "Александрии" Жуан Безерра рассказал, в чем секрет успеха клуба в украинском чемпионате.
- Перед началом сезона мало кто ожидал, что "Александрия" будет в борьбе за чемпионство. Расскажите, в чем секрет успеха команды?
- Основной фактор - это то, что мы полностью поняли требования Мистера Ротаня и его стиль игры, который он нам прививает. А когда мы начали побеждать, это придавало нам уверенности с каждым матчем. Поэтому место, на котором находится наша команда в турнирной таблице - абсолютно заслуженное.
- Расскажите о работе с Русланом Ротанем, какой он тренер?
- Мне очень нравится с ним работать. Ранее Мистер был игроком высокого уровня, выступал за сборную, поэтому он хорошо знает психологию футболистов. Результаты "Александрии" в этом сезоне - это полностью заслуга Мистера. Он — наш лидер, который ведет команду к победам.
- Вы верите, что "Александрия" сможет побороться за чемпионство?
- Я в этом уверен. Думаю, мы будем до конца бороться за золотые медали. Хочется войти в историю клуба. Посмотрим, как оно будет. Мы уже доказали, что для нас нет авторитетов и мы можем побеждать любого, - сказал Безерра.
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