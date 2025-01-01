  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Безерра: Ротань - наш лидер, который ведет команду к победам
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Безерра: Ротань - наш лидер, который ведет команду к победам

Премьер-лига
Обновлено

Команда уверенно закрепилась на втором месте в лиге

Безерра: Ротань - наш лидер, который ведет команду к победам

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Бразильский вингер "Александрии" Жуан Безерра рассказал, в чем секрет успеха клуба в украинском чемпионате.

- Перед началом сезона мало кто ожидал, что "Александрия" будет в борьбе за чемпионство. Расскажите, в чем секрет успеха команды?

- Основной фактор - это то, что мы полностью поняли требования Мистера Ротаня и его стиль игры, который он нам прививает. А когда мы начали побеждать, это придавало нам уверенности с каждым матчем. Поэтому место, на котором находится наша команда в турнирной таблице - абсолютно заслуженное.

- Расскажите о работе с Русланом Ротанем, какой он тренер?

- Мне очень нравится с ним работать. Ранее Мистер был игроком высокого уровня, выступал за сборную, поэтому он хорошо знает психологию футболистов. Результаты "Александрии" в этом сезоне - это полностью заслуга Мистера. Он — наш лидер, который ведет команду к победам.

- Вы верите, что "Александрия" сможет побороться за чемпионство?

- Я в этом уверен. Думаю, мы будем до конца бороться за золотые медали. Хочется войти в историю клуба. Посмотрим, как оно будет. Мы уже доказали, что для нас нет авторитетов и мы можем побеждать любого, - сказал Безерра.

По теме
yellow-arrow
Президент Ингульца поздравил украинцев с Новым годом
yellow-arrow
ЛНЗ показал празднование Нового года игроками клуба
yellow-arrow
Кривбасс показал празднование футболистами Нового года. Фото
ФК Александрия Безерра
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости