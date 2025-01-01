ЛНЗ показал празднование Нового года игроками клуба

Черкасский ЛНЗ выставил празднование Нового года игроками клуба.

Некоторые футболисты праздновали в одиночку, некоторые со своей любимой. Даже были футболисты заграницей. Клуб выставил фотографии с Франсисом Момо, Александром Каплиенко, Айди Дайко, Владиславом Наумцем и Евгением Кучеренко.

"Поздравляем вас с праздниками, желаем тепла в ваших домах", - пожелал ЛНЗ

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На зимнюю паузу ЛНЗ ушел на 10-м месте турнирной таблицы Украинской Премьер-Лиги. Клуб набрал 19 баллов в 17-ти матчах.

Напомним, что во второй части сезона черкасский клуб будет тренировать Роман Григорчук. Также известно, где команда проведет зимние сборы.