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ЛНЗ показал празднование Нового года игроками клуба
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Фото: ФК ЛНЗ
Черкасский ЛНЗ выставил празднование Нового года игроками клуба.
Некоторые футболисты праздновали в одиночку, некоторые со своей любимой. Даже были футболисты заграницей. Клуб выставил фотографии с Франсисом Момо, Александром Каплиенко, Айди Дайко, Владиславом Наумцем и Евгением Кучеренко.
"Поздравляем вас с праздниками, желаем тепла в ваших домах", - пожелал ЛНЗ
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На зимнюю паузу ЛНЗ ушел на 10-м месте турнирной таблицы Украинской Премьер-Лиги. Клуб набрал 19 баллов в 17-ти матчах.
Напомним, что во второй части сезона черкасский клуб будет тренировать Роман Григорчук. Также известно, где команда проведет зимние сборы.
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