  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. ЛНЗ показал празднование Нового года игроками клуба
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛНЗ показал празднование Нового года игроками клуба

Премьер-лига

Галерея фото

ЛНЗ показал празднование Нового года игроками клуба

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

Черкасский ЛНЗ выставил празднование Нового года игроками клуба.

Некоторые футболисты праздновали в одиночку, некоторые со своей любимой. Даже были футболисты заграницей. Клуб выставил фотографии с Франсисом Момо, Александром Каплиенко, Айди Дайко, Владиславом Наумцем и Евгением Кучеренко.

"Поздравляем вас с праздниками, желаем тепла в ваших домах", - пожелал ЛНЗ

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

На зимнюю паузу ЛНЗ ушел на 10-м месте турнирной таблицы Украинской Премьер-Лиги. Клуб набрал 19 баллов в 17-ти матчах.

Напомним, что во второй части сезона черкасский клуб будет тренировать Роман Григорчук. Также известно, где команда проведет зимние сборы.

По теме
yellow-arrow
Президент Ингульца поздравил украинцев с Новым годом
yellow-arrow
Безерра: Ротань - наш лидер, который ведет команду к победам
yellow-arrow
Кривбасс показал празднование футболистами Нового года. Фото
ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ЛНЗ
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости