Президент "Ингульца" поздравил украинцев с Новым годом.

Клуб из Кировоградской области выставил слова президента Александра Поворознюка.

Президент клуба пожелал победы, верить в счастливое будущее и счастья.

"В 2025 году я искренне желаю каждому из нас услышать такое долгожданное слово Победа. Пусть 2025 год будет годом восстановления, расцвета, развития для нашей Украины. Я желаю каждому украинцу в 2025 году верить в счастливое будущее, найти себя, суметь воплотить в жизнь заветную мечту!

Пусть все ваши родные и близкие будут рядом, довольны и здоровы. Я желаю каждому почувствовать счастье в 2025 году, ведь мы украинцы заслуживаем быть счастливыми", - сказал Поворознюк.