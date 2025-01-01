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Президент Ингульца поздравил украинцев с Новым годом

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Президент Ингульца поздравил украинцев с Новым годом

Скриншот: YouTube

Новина українською

Президент "Ингульца" поздравил украинцев с Новым годом.

Клуб из Кировоградской области выставил слова президента Александра Поворознюка.

Президент клуба пожелал победы, верить в счастливое будущее и счастья.

"В 2025 году я искренне желаю каждому из нас услышать такое долгожданное слово Победа. Пусть 2025 год будет годом восстановления, расцвета, развития для нашей Украины. Я желаю каждому украинцу в 2025 году верить в счастливое будущее, найти себя, суметь воплотить в жизнь заветную мечту!

Пусть все ваши родные и близкие будут рядом, довольны и здоровы. Я желаю каждому почувствовать счастье в 2025 году, ведь мы украинцы заслуживаем быть счастливыми", - сказал Поворознюк.

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Напомним, что "Ингулец" в первой части сезона занял последнее 16-е место в таблице УПЛ, набрав 9 баллов за 16 игр. У "Ингульца" еще игра в запасе с "Зарей".

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Источник:
Інгулець
Опубликовал: Владислав Прийменко
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