Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Красота! Болельщики Шахтера выбрали лучший гол в 2024 году. Видео
Шикарный гол
Фото - скріншот з відео
Болельщики "Шахтера" выбрали лучший гол в 2024 году.
Победителем стал гол футболиста Академии клуба Александра Черненького в матче "Шахтер U17 - ЛНЗ U17". За него отдали голос 594 пользователя.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Гол "ножницами" опередил забитый мяч Николая Матвиенко в ворота "Ворсклы". За гол защитника отдали свой голос 559 пользователей.
Видео победного гола
По словам сайта "Шахтера", впервые в истории проекта Battle голов победу одерживает представитель Академии ФК "Шахтер".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Александр Черненький - полузащитник "Шахтера U17". Сейчас он провел 35 матчей и забил 6 голов в детско-юношеской футбольной лиге Украины (ДЮФЛУ)
"Шахтер" напомнил прошлых победителей "Battle голов" - Виктор Коваленко (2018), Тарас Степаненко (2019), дважды Алан Патрик (2020, 2021), Михаил Мудрик (2022) и Ярослав Ракицкий (2023). Все были в основной команде "Шахтера".
Популярное сейчас
- Источник: Беседин определился с новым местом продолжения карьеры
- Леоненко жестко ответил Яремчуку: Пока ему лучше не попадаться мне на глаза
- В Динамо вернутся два футболиста из аренды
- Динамо следит за одним из лучших бомбардиров Лиги конференций
- Футболистки Металлиста 1925 снялись для Playboy. ФОТО
- Предательства, прощение и новое счастье: история любви Джека Грилиша и Саши Эттвуд