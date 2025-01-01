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Красота! Болельщики Шахтера выбрали лучший гол в 2024 году. Видео

Премьер-лига
Обновлено

Шикарный гол

Красота! Болельщики Шахтера выбрали лучший гол в 2024 году. Видео

Фото - скріншот з відео

Новина українською

Болельщики "Шахтера" выбрали лучший гол в 2024 году.

Победителем стал гол футболиста Академии клуба Александра Черненького в матче "Шахтер U17 - ЛНЗ U17". За него отдали голос 594 пользователя.

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Гол "ножницами" опередил забитый мяч Николая Матвиенко в ворота "Ворсклы". За гол защитника отдали свой голос 559 пользователей.

Видео победного гола

По словам сайта "Шахтера", впервые в истории проекта Battle голов победу одерживает представитель Академии ФК "Шахтер".

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Александр Черненький - полузащитник "Шахтера U17". Сейчас он провел 35 матчей и забил 6 голов в детско-юношеской футбольной лиге Украины (ДЮФЛУ)

"Шахтер" напомнил прошлых победителей "Battle голов" - Виктор Коваленко (2018), Тарас Степаненко (2019), дважды Алан Патрик (2020, 2021), Михаил Мудрик (2022) и Ярослав Ракицкий (2023). Все были в основной команде "Шахтера".

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Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко
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Источник:
Шахтар
Опубликовал: Владислав Прийменко
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