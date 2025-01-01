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Кривбасс отблагодарил болельщиков за поддержку в 2024 году. Фото

Премьер-лига

Искренняя благодарность

Кривбасс отблагодарил болельщиков за поддержку в 2024 году. Фото

fckryvbas.com

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"Кривбасс" отблагодарил болельщиков за поддержку в 2024 году.

По словам клуба, после разрешения болельщикам ходить на стадион, посещаемость поединков превысила 90% от разрешенного количества зрителей. "Кривбасс" вспомнил, как болельщики помогли одолеть „Оболонь“ (1:0) и помогли в других матчах.

"2024-й подошел к своему концу. Год был непростым во многих смыслах, но в то же время он стал достаточно успешным для "Кривбасса"

Официальный год для красно-белых стартовал с позитивного момента - наконец-то украинским болельщикам разрешили вход на стадионы! Дебютный матч "Кривбасса" со зрителями на трибунах - с "Оболонью", в котором подопечные Юрия Вернидуба не без помощи своего 12-го игрока одолели оппонентов 1:0

В дальнейшем при домашней поддержке криворожане получили ряд важных результатов, а средняя посещаемость поединков, учитывая ограничения по безопасности и правила, превышает 90% от разрешенного количества зрителей.

Спасибо каждому, кто болеет за клуб родного города на стадионе! Вы - лучшие", - написал "Кривбасс".

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Напомним, что "Кривбасс" занял четвертое место в турнирной таблице УПЛ перед зимней паузой с 31-м баллом и игрой в запасе с "Шахтером".

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Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
Кривбас
Опубликовал: Владислав Прийменко
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