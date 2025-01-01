"Шахтер" показал новогодние фото футболистов клуба.

Донецкий клуб выложил в соцсети галерею фотографий с игроками клуба. Все фото игроков были со вторыми половинками. Некоторые игроки держали детей, некоторые - животных.

Футболисты отмечали дома или отдыхая заграницей, в отелях. Даже есть фото сделанные с пляжа.

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Напомним, что "Шахтер" перед зимней паузой занял третье место в Премьер-Лиге. Донецкий клуб заработал 33 балла и имеет игру в запасе с "Кривбассом".

Напомним, болельщики "Шахтера" определили лучший гол клуба в 2024 году. Впервые в истории Battle победил игрок не основной команды.