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Шахтер показал новогодние фото футболистов клуба
Донецкий клуб присоединился к флешмобу
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
"Шахтер" показал новогодние фото футболистов клуба.
Донецкий клуб выложил в соцсети галерею фотографий с игроками клуба. Все фото игроков были со вторыми половинками. Некоторые игроки держали детей, некоторые - животных.
Футболисты отмечали дома или отдыхая заграницей, в отелях. Даже есть фото сделанные с пляжа.
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Напомним, что "Шахтер" перед зимней паузой занял третье место в Премьер-Лиге. Донецкий клуб заработал 33 балла и имеет игру в запасе с "Кривбассом".
Напомним, болельщики "Шахтера" определили лучший гол клуба в 2024 году. Впервые в истории Battle победил игрок не основной команды.
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