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Шахтер показал новогодние фото футболистов клуба

Премьер-лига

Донецкий клуб присоединился к флешмобу

Шахтер показал новогодние фото футболистов клуба

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

Новина українською

"Шахтер" показал новогодние фото футболистов клуба.

Донецкий клуб выложил в соцсети галерею фотографий с игроками клуба. Все фото игроков были со вторыми половинками. Некоторые игроки держали детей, некоторые - животных.

Футболисты отмечали дома или отдыхая заграницей, в отелях. Даже есть фото сделанные с пляжа.

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Напомним, что "Шахтер" перед зимней паузой занял третье место в Премьер-Лиге. Донецкий клуб заработал 33 балла и имеет игру в запасе с "Кривбассом".

Напомним, болельщики "Шахтера" определили лучший гол клуба в 2024 году. Впервые в истории Battle победил игрок не основной команды.

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Источник:
Шахтар
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
01.01.2025 в 20:51
Копанка предпочитает силиконовых фуплятей
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
01.01.2025 в 20:51
Копанка предпочитает силиконовых фуплятей
Ответить
0
0

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