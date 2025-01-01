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Григорчук определился с тренерским штабом в ЛНЗ - Источник

Премьер-лига

Помощниками главного тренера станут три специалиста

Григорчук определился с тренерским штабом в ЛНЗ - Источник

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

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Главный тренер "ЛНЗ" Роман Григорчук определился со специалистами, которые сформируют его тренерский штаб.

По информации от ТаТоТаке, помощниками 59-летнего Григорчука в черкасском клубе станут Михаил Савка и Степан Матвеев, с которыми украинский наставник уже работал в "Черноморце" и азербайджанской "Габале". Также известно, что тренер по вратарям станет Андрей Глущенко.

Пока неизвестно, кто придет в "ЛНЗ" на должность тренера-аналитика, которая освободилась после ухода Тараса Дмитрика.

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Также напомним, что недавно сообщалось об интересе со стороны "ЛНЗ" к Александру Андриевскому, который несколько дней назад разорвал контракт с киевским "Динамо".

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Андрей Журба
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