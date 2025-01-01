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Обещаем, что в новом году мы сделаем все для того, чтобы вы гордились нами. Динамо поздравило болельщиков. Текст и видео
Футболисты сказали свои пожелания
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Киевское "Динамо" поздравило болельщиков с Новым годом.
Футболисты клуба сказали пожелания болельщикам и поблагодарили за поддержку. Кроме того, в клубе пообещали, что в новом году сделают все для того, чтобы болельщики гордились.
"От всей Динамовской семьи хочется поздравить вас с новым годом. 2024 год был непростым для каждого из нас. Были взлеты, были падения. Спасибо болельщикам "Динамо Киев", которые поддерживали нас в течение всего года с верой в нас.
Желаю, чтобы ваш дом всегда был полон счастья, уюта и тепла. Желаем вам и вашим близким здоровья и счастья. Любви и добра. Чтобы все ваши желания осуществились. Пусть в каждой семье царит согласие, любовь и мир. Всего наилучшего вам и вашим близким.
Много-много побед родного клуба и полных стадионов на матчах любимой команды.
Пусть 2025 год станет особенным для каждого из вас. Обещаем, что в новом году мы сделаем все для того, чтобы вы гордились нами.
Спасибо нашим защитникам, которые каждую секунду защищают нашу землю. Спасибо вам за ваши поступки. Желаем, чтобы в этом году все родители вернулись домой с фронта к своим детям и дети вернулись к своим родителям.
Слава Украине! С Новым годом!", - сказали футболисты "Динамо".
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"Динамо" ушло на перерыв лидером Премьер-Лиги, набрав 43 балла в 17 матчах.
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