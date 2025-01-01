Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Умер бывший игрок Динамо и Шахтера
Светлая память
Фото - ФК Динамо Київ
Футбольный клуб "Динамо" на своем официальном сайте сообщил о том, что в возрасте 67 лет скончался бывший игрок киевлян Виктор Насташевский.
В сообщении от пресс-службы "Динамо" клуб выражает искренние соболезнования родным и близким умершего.
Известно, что Виктор Насташевский начинал свой путь в футболе в составе "бело-синих", однако ему не удалось закрепиться во взрослой команде. После завершения игровой карьеры он занимался поиском юных талантов для академии "Динамо" в 2010-х годах.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Виктор Насташевский наиболее известен своими выступлениями за "ЦСКА Киев" в период с 1978 года по 1985 год. В составе "армейцев" Насташевский забил 144 гола, став лучшим бомбардиром в истории клуба. Также он выступал за донецкий "Шахтер" и "Кривбасс".
Популярное сейчас
- Динамо интересуется еще одним игроком Руха - Источник
- Леоненко жестко ответил Яремчуку: Пока ему лучше не попадаться мне на глаза
- Финансовые проблемы могли побудить Козловского объединить Рух с Карпатами
- Динамо может подписать игроков Руха и Ворсклы
- Дилетта Леотта: невероятная мама и икона итальянского телевидения, покорившая сердце Кариуса
- Футболистки Металлиста 1925 снялись для Playboy. ФОТО
Комментарии 1