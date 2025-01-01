Умер бывший игрок Динамо и Шахтера

Футбольный клуб "Динамо" на своем официальном сайте сообщил о том, что в возрасте 67 лет скончался бывший игрок киевлян Виктор Насташевский.

В сообщении от пресс-службы "Динамо" клуб выражает искренние соболезнования родным и близким умершего.

Известно, что Виктор Насташевский начинал свой путь в футболе в составе "бело-синих", однако ему не удалось закрепиться во взрослой команде. После завершения игровой карьеры он занимался поиском юных талантов для академии "Динамо" в 2010-х годах.

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Виктор Насташевский наиболее известен своими выступлениями за "ЦСКА Киев" в период с 1978 года по 1985 год. В составе "армейцев" Насташевский забил 144 гола, став лучшим бомбардиром в истории клуба. Также он выступал за донецкий "Шахтер" и "Кривбасс".