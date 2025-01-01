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Футболисты Кривбасса в первый день нового года устроили особую фотосессию. Фото
Помнят историю
Фото - ФК Кривбас
Футболисты "Кривбасса" устроили особую фотосессию в Новом году.
Мероприятие было посвящено дню рождения Степана Бандеры. Футболисты были в черной форме и с красно-черным флагом.
По словам клуба, его идеи стали символом стремления к свободной Украине. Его наследие живет в каждом шаге на пути к победе.
"Сегодня, в день рождения Степана Бандеры, мы вспоминаем одну из крупнейших фигур борьбы за украинскую свободу и независимость. Борьбы, которая до сих пор продолжается.
Его идеи и несокрушимость стали символом стремления к свободной, суверенной Украине. Борьба за свободу не имеет границ и времени, а достоинство нации - превыше всего. Его наследие живет в каждом шаге на пути к победе, в каждом действии ради нашей независимости", - написали в "Кривбассе".
Клуб показал фотографии.
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Степан Бандера родился 1 января 1909 года в ныне Калушском районе Ивано-Франковской области, был одним из авторов Акта восстановления Украинского государства 30 июня 1941 года. 5 июля 1941 года немецкие власти арестовали Бандеру, назначив домашний арест.
В сентябре 1941 года его заключили в Берлинской тюрьме. В сентябре 1944 года его освободили.
15 октября 1959 Степана Бандеру убил советский агент КГБ по приказу правительства.
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