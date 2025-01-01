Уже позади год забот, постоянных тревог и войны. Заря поздравила болельщиков с Новым годом

Луганская "Заря" поздравила болельщиков с Новым годом.

Клуб в соцсетях написал, что позади сложный год. Но клуб старался подарить положительные эмоции и победы.

"Заря" выразила надежду, что 2025-й год принесет мир Украине, а луганский клуб будет продолжать одерживать победы на поле.

"С Новым годом, "черно-белые"! Еще один сложный для нас всех год уже позади. Год вне дома, год забот, постоянных тревог и войны. Но даже в такие времена, луганская "Заря" старалась подарить болельщикам дни положительных эмоций, дни побед!

Да, не всегда все было так, как бы хотелось. Были поражения, сложные матчи, но были победы, был характер и прогресс.

Надеемся, что новый, 2025-й год принесет мир, тишину и спокойствие для нас всех, а луганская "Заря" продолжит одерживать победы на зеленых полях независимой Украины!

С Новым 2025-м годом, друзья!", - написали в клубе.