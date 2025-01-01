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Александрия скромно поздравила болельщиков в соцсетях с Новым годом

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Александрия скромно поздравила болельщиков в соцсетях с Новым годом

fco.com.ua

Новина українською

"Александрия" скромно поздравила болельщиков в соцсетях.

На своей странице клуб из Кировоградской области поставил открытку и написал пожелания фанатам.

"Футбольный клуб "Александрия" поздравляет всех с Новым 2025 годом! Желаем мира, добра, уюта, счастья и надежды на светлое будущее. С праздником!", - написали представители клуба.

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"Александрия" в турнирной таблице Премьер-Лиги занимает второе место, набрав 38 баллов в 17-ти матчах. Отставание от лидера "Динамо" составляет 5 баллов.

Напомним, что лучшим игроком "Александрии" в декабре 2024 года стал Иван Калюжный. Руслан Ротань стал лучшим тренером Украины 2024 года.

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Источник:
Олександрія
Опубликовал: Владислав Прийменко
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