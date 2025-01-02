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Стоимость состава Левого Берега подорожала больше всего в УПЛ во второй половине года

Премьер-лига

Авторитетный портал Transfermarkt обновил ценники на футболистов Премьер-лиги

Стоимость состава Левого Берега подорожала больше всего в УПЛ во второй половине года

Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

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Перед стартом сезона УПЛ общая трансферная стоимость "Левого Берега" составила 2,86 млн евро. На зимний перерыв "аисты" ушли с отметкой в ​​5,55 млн евро. Прирост стоимости за полугодие составил 94% – это самый высокий показатель среди клубов Премьер-лиги.

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Самыми дорогими игроками дебютанта элитного дивизиона стали Андрей Якимов и Руслан Дедух, стоимость которых выросла вдвое до 400 тысяч евро. Втрое добавил в ценнике Дмитрий Семенов (300 тысяч евро).

9 футболистов "Левого Берега" сейчас стоят минимум 300 тысяч.

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Дмитрий Семенов Андрей Якимов Левый берег (Киев) Руслан Дедух
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Источник:
Лівий Берег
Опубликовал: Александр Симченко
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