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Стоимость состава Левого Берега подорожала больше всего в УПЛ во второй половине года
Авторитетный портал Transfermarkt обновил ценники на футболистов Премьер-лиги
Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Перед стартом сезона УПЛ общая трансферная стоимость "Левого Берега" составила 2,86 млн евро. На зимний перерыв "аисты" ушли с отметкой в 5,55 млн евро. Прирост стоимости за полугодие составил 94% – это самый высокий показатель среди клубов Премьер-лиги.
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Самыми дорогими игроками дебютанта элитного дивизиона стали Андрей Якимов и Руслан Дедух, стоимость которых выросла вдвое до 400 тысяч евро. Втрое добавил в ценнике Дмитрий Семенов (300 тысяч евро).
9 футболистов "Левого Берега" сейчас стоят минимум 300 тысяч.
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