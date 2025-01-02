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Эксперт объяснил, почему Рух и Карпаты решили объединиться
Слияние состоится начиная с сезона 2025/26
fcrukh.com
Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук высказался об объединении львовских "Руха" и "Карпат" в одну команду.
– По вашему мнению, только финансовая составляющая побудила Козловского сесть за стол переговоров об объединении с владельцем "Карпат" Владимиром Маткивским?
– То, что у Козловского было определенное разочарование выступлением "Руха" в текущем чемпионате – несомненно. Поэтому и не на пустом месте возникли разговоры об изменениях у руля команды. Хотя я считаю, что "Рух" – самобытная команда, которую ни с кем не перепутаешь в Украине. Возможно, "Рух", действительно, где-то притормозил, но не забывайте о молодом возрасте футболистов, которые составляли основу молодежной сборной Украины.
Во-вторых, не исключено, что Козловский ожидал, что этот футбольный проект скорее будет приносить прибыль от продажи игроков. Этого не произошло. "Рух" до еврокубков не дорос, а иначе рассчитывать на какую-то весомую выгоду – не стоит. В конце концов, я не думаю, что это объединение принесет Козловскому какие-то прибыли, скорее, что он пошел на это соглашение, чтобы застраховаться от еще больших потерь, - считает Федорчук.
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