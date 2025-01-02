ЛНЗ отправил в аренду израильского хавбека в родной клуб

Полузащитник ЛНЗ Арад Бар перешел на правах аренды в "Маккаби" Петах-Тиква, сообщает пресс-служба израильского клуба.

Аренда рассчитана до конца сезона 2024/25. Он присоединится к команде сразу с открытием трансферного окна. Отметим, что 24-летний израильтянин является воспитанником "Маккаби" Петах-Тиква.

Напомним, Арад Бар стал игроком ЛНЗ в январе 2024 года, перейдя из "Цюриха" за 250 тысяч евро. В текущем сезоне он провел 6 матчей за "фиолетовых" во всех турнирах, без результативных действий. Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.