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Динамо никогда не интересовалось ангольским нападающим
Не соответствует действительности и информация об экс-защитнике "Шахтера"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Некоторые из трансферных слухов, касающиеся киевского "Динамо" не соответствуют действительности, утверждает ресурс Dynamo.kiev.ua.
Прежде всего речь о бывшем защитнике донецкого "Шахтера" Сергее Кривцове. В столичном клубе никогда не было и нет заинтересованности в его услугах. Не соответствует действительности и информация о том, что идея подписать этого 33-летнего футболиста якобы принадлежала скаут-селекционеру киевлян Евгению Хачериди.
Аналогичным образом обстоит ситуация с публикациями в СМИ об интересе "Динамо" к нападающему польской "Ягеллонии" Афимико Пулулу. Селекционеры "бело-синих" никогда не работали по кандидатуре 25-летнего ангольца.
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