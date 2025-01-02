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Динамо никогда не интересовалось ангольским нападающим

Премьер-лига

Не соответствует действительности и информация об экс-защитнике "Шахтера"

Динамо никогда не интересовалось ангольским нападающим

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Некоторые из трансферных слухов, касающиеся киевского "Динамо" не соответствуют действительности, утверждает ресурс Dynamo.kiev.ua.

Прежде всего речь о бывшем защитнике донецкого "Шахтера" Сергее Кривцове. В столичном клубе никогда не было и нет заинтересованности в его услугах. Не соответствует действительности и информация о том, что идея подписать этого 33-летнего футболиста якобы принадлежала скаут-селекционеру киевлян Евгению Хачериди.

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Аналогичным образом обстоит ситуация с публикациями в СМИ об интересе "Динамо" к нападающему польской "Ягеллонии" Афимико Пулулу. Селекционеры "бело-синих" никогда не работали по кандидатуре 25-летнего ангольца.

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Сергей Кривцов Динамо (Киев) Ягеллония (Белосток)
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Источник:
Динамо Київ від Шуріка
Опубликовал: Алина Ерофеева
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