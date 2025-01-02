Федорчук: Рух может передать своих игроков Карпатам уже в январе

Известный тренер, а ныне авторитетный эксперт Олег Федорчук в комментарии Sport.ua рассказал, кто, по его мнению, мог бы усилить "Карпаты" в случае объединения.

"В обороне – Алексей Сыч и Роман Дидик, в полузащите – Илья Квасница, в атаке – Игорь Краснопир. Рекомендовал бы еще Богдана Слюбика, но к нему проявляет интерес киевское "Динамо".

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Хотя это объединение добавит забот УПЛ и ПФЛ. Ведь в элите не по спортивному принципу исчезнет "Рух", еще неизвестно, продолжит ли выступать второлиговый "Рух-2". Козловский отмечал, что на работе академии это не скажется, но непонятно, будут ли "Карпаты" помогать ему в этом финансово. Но то, что без работы останется целая группа тренеров — очевидно.

Поскольку после этого объединения Львов в следующем сезоне в УПЛ будут представлять только "Карпаты", "Рух" может передать землякам своих лучших игроков уже в январе", – считает Федорчук.