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Безерра обратился к Калюжному: Помоги нам стать чемпионами, а потом уже иди на повышение
Безерра отметил, что Калюжный является важным футболистом для "Александрии"
Фото: ФК Олександрія
Вингер "Александрии" Жуан Безерра поделился своим мнением о центральном полузащитнике своей команды Иване Калюжном.
- Сейчас много разговоров о Калюжном - что им интересуется "Шахтер". Как думаете, Иван готов к переходу в стан гранда?
- Он уверенно играет, получил вызов в сборную, поэтому думаю, что готов. Но я также надеюсь, что он не уйдет зимой, ведь Ваня очень важный футболист для нашей команды. Пользуясь случаем, хочу обратиться к Калюжному: "Иван, помоги нам стать чемпионами, а потом уже иди на повышение" (смеется, - прим.).
- Калюжного называют "Супер Иван". Он заработал это прозвище благодаря тому, что много забивал дальними ударами в Индии. В Александрии есть игрок, у которого более сильный удар чем у Калюжного?
- Гм... Наверное, что нет. Я думаю, что удар Ивана самый сильный в нашей команде! Он бьет, как из пушки, и на пути мяча лучше не стоять (смеется, - прим.), - сказал Безерра.
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