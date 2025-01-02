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Фламенго сомневается в целесообразности трансфера Траоре
Бразильский клуб обеспокоен физической формой форварда "Шахтера"
Фото: Шахтар
Бразильскому "Фламенго" нужен новый нападающий на замену Габиголу, который присоединится к "Крузейро". Бывший глава селекции "Шахтера" Жозе Боту теперь работает спортивным директором "Фламенго", и он именно он обратил внимание на форварда "горняков" Лассину Траоре как вариант усиления атаки.
Тем не менее, как информирует Globo, во "Фламенго" обеспокоены физической формой нападающего донецкого клуба после его травмы и длительной реабилитации, поэтому вероятность трансфера Траоре в Бразилию невысока.
Ранее также сообщалось, что высокая зарплата Траоре может помешать его переходу в бразильский "Фламенго".
В текущем сезоне 23-летний Лассина провел 18 матчей за "Шахтер", в которых забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 5 млн евро.
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