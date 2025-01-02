Фламенго сомневается в целесообразности трансфера Траоре

Бразильскому "Фламенго" нужен новый нападающий на замену Габиголу, который присоединится к "Крузейро". Бывший глава селекции "Шахтера" Жозе Боту теперь работает спортивным директором "Фламенго", и он именно он обратил внимание на форварда "горняков" Лассину Траоре как вариант усиления атаки.

Тем не менее, как информирует Globo, во "Фламенго" обеспокоены физической формой нападающего донецкого клуба после его травмы и длительной реабилитации, поэтому вероятность трансфера Траоре в Бразилию невысока.

Ранее также сообщалось, что высокая зарплата Траоре может помешать его переходу в бразильский "Фламенго".

В текущем сезоне 23-летний Лассина провел 18 матчей за "Шахтер", в которых забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 5 млн евро.