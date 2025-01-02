  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Фламенго сомневается в целесообразности трансфера Траоре
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фламенго сомневается в целесообразности трансфера Траоре

Премьер-лига

Бразильский клуб обеспокоен физической формой форварда "Шахтера"

Фламенго сомневается в целесообразности трансфера Траоре

Фото: Шахтар

Новина українською

Бразильскому "Фламенго" нужен новый нападающий на замену Габиголу, который присоединится к "Крузейро". Бывший глава селекции "Шахтера" Жозе Боту теперь работает спортивным директором "Фламенго", и он именно он обратил внимание на форварда "горняков" Лассину Траоре как вариант усиления атаки.

Тем не менее, как информирует Globo, во "Фламенго" обеспокоены физической формой нападающего донецкого клуба после его травмы и длительной реабилитации, поэтому вероятность трансфера Траоре в Бразилию невысока.

Ранее также сообщалось, что высокая зарплата Траоре может помешать его переходу в бразильский "Фламенго".

В текущем сезоне 23-летний Лассина провел 18 матчей за "Шахтер", в которых забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 5 млн евро.

По теме
yellow-arrow
Игрок Черноморца может перейти в один из польских клубов
yellow-arrow
Безерра обратился к Калюжному: Помоги нам стать чемпионами, а потом уже иди на повышение
yellow-arrow
Александру Шовковскому - 50 лет: что вы знаете о легенде Динамо? Квиз от UA-Футбол
Лассина Траоре Шахтер (Донецк) Фламенго (Рио-де-Жанейро)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Globo
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости