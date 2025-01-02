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Игрок Черноморца может перейти в один из польских клубов
Но есть одно условие
Фото: ФК Чорноморець
Защитник одесского "Черноморца" Евгений Скиба вошел в сферу интересов ряда клубов из Польши, пишет журалист Петр Слонка.
По данным источника, 21-летний футболист присутствует в шорт-листах нескольких польских команд, находящихся в нижней части турнирной таблицы Экстраклясы.
Отмечается, что один из этих клубов видит подписание Скибы приоритетной задачей, но в то же время он производит замену состава, увеличивая в нем количество поляков. Для оформления трансфера украинца неназванную команду должен покинуть хотя бы один легионер.
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