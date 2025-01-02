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"Всегда сконцентрирован на игре". Суркис поздравил Шовковского с 50-летием
Легендарный вратарь отмечает день рождения
Фото: ФК Динамо Київ
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поздравил легенду столичного клуба Александра Шовковского с юбилеем. Наставнику киевлян сегодня исполнилось 50 лет.
"Многоуважаемый Александр Владимирович!
От себя лично и от многомиллионного динамовского сообщества позвольте поздравить Вас с юбилеем.
Будучи воспитанником школы "Динамо", Вы преодолели путь от перспективного юноши до кумира многих поклонников футбола не только в Украине, но и по всему миру. Своей игрой и отношением к игре миллионов Вы заслужили уважение требовательных динамовских болельщиков, которые сочиняли о Вас песни и кричалки.
Всегда сконцентрирован на игре, никаких послаблений ни себе, ни партнерам на поле, дисциплинированный - таким Вы были на протяжении своей многолетней игровой карьеры, завоевав многочисленные трофеи и имея авторитет не только среди партнеров, но и соперников. Таким же Вы остаетесь уже в качестве тренера, пытаясь передать свой огромный багаж знаний и опыта своим подопечным.
В этот праздничный день хочется пожелать Вам, многоуважаемый юбиляр, крепкого здоровья, семейного уюта, неисчерпаемой энергии и вдохновения, достижения поставленных целей как на футбольном поле, так и вне его. И, конечно же, осуществления общего для всех нас желания - великой Победы над агрессором и возвращения всех нас живыми и здоровыми к мирной жизни", - приводит слова Суркиса официальный сайт киевского клуба.
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