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"Всегда сконцентрирован на игре". Суркис поздравил Шовковского с 50-летием

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"Всегда сконцентрирован на игре". Суркис поздравил Шовковского с 50-летием

Фото: ФК Динамо Київ

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Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поздравил легенду столичного клуба Александра Шовковского с юбилеем. Наставнику киевлян сегодня исполнилось 50 лет.

"Многоуважаемый Александр Владимирович!

От себя лично и от многомиллионного динамовского сообщества позвольте поздравить Вас с юбилеем.

Будучи воспитанником школы "Динамо", Вы преодолели путь от перспективного юноши до кумира многих поклонников футбола не только в Украине, но и по всему миру. Своей игрой и отношением к игре миллионов Вы заслужили уважение требовательных динамовских болельщиков, которые сочиняли о Вас песни и кричалки.

Всегда сконцентрирован на игре, никаких послаблений ни себе, ни партнерам на поле, дисциплинированный - таким Вы были на протяжении своей многолетней игровой карьеры, завоевав многочисленные трофеи и имея авторитет не только среди партнеров, но и соперников. Таким же Вы остаетесь уже в качестве тренера, пытаясь передать свой огромный багаж знаний и опыта своим подопечным.

В этот праздничный день хочется пожелать Вам, многоуважаемый юбиляр, крепкого здоровья, семейного уюта, неисчерпаемой энергии и вдохновения, достижения поставленных целей как на футбольном поле, так и вне его. И, конечно же, осуществления общего для всех нас желания - великой Победы над агрессором и возвращения всех нас живыми и здоровыми к мирной жизни", - приводит слова Суркиса официальный сайт киевского клуба.

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Александр Шовковский Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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