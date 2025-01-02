Подготовка к матчам ЛЧ. Шахтер сообщил, где проведет зимние сборы

"Шахтер" начнет подготовку ко второй части сезона 4 января, сообщает пресс-служба "горняков".

Донецкий клуб проведет зимний тренировочный сбор в Турции. Команда Марино Пушича будет целенаправленно готовиться к решающим матчам основного этапа Лиги чемпионов УЕФА - с "Брестом" (22 января) и дортмундской "Боруссией" (29 января).

На сборах в планах "горняков" провести 3 контрольные игры. Даты поединков и соперники будут известны позже. Все спарринги будут транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале "Шахтера".