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Подготовка к матчам ЛЧ. Шахтер сообщил, где проведет зимние сборы

Премьер-лига

Планы "горняков" на зимнее межсезонье

Подготовка к матчам ЛЧ. Шахтер сообщил, где проведет зимние сборы

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Шахтер" начнет подготовку ко второй части сезона 4 января, сообщает пресс-служба "горняков".

Донецкий клуб проведет зимний тренировочный сбор в Турции. Команда Марино Пушича будет целенаправленно готовиться к решающим матчам основного этапа Лиги чемпионов УЕФА - с "Брестом" (22 января) и дортмундской "Боруссией" (29 января).

На сборах в планах "горняков" провести 3 контрольные игры. Даты поединков и соперники будут известны позже. Все спарринги будут транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале "Шахтера".

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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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