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Больше 2,5 млн гривен от продажи билетов. Полесье закупит дроны для военных
Житомирский клуб закупит 60 дронов
Фото: ФК Полісся
"Полесье" совместно с благотворительным фондом BGV направит все полученные средства от продажи билетов для помощи украинским военным.
За десять домашних матчей в УПЛ было собрано 2 549 038.67 гривен, которых хватит на закупку 60 беспилотников. Житомирский клуб передаст дроны DARTS для 132-го отдельного разведывательного батальона десантно-штурмовых войск.
Пресс-служба "Полесья" добавила, что следующая цель клуба - приобрести 100 беспилотников.
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