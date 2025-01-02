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Больше 2,5 млн гривен от продажи билетов. Полесье закупит дроны для военных

Премьер-лига
Обновлено

Житомирский клуб закупит 60 дронов

Больше 2,5 млн гривен от продажи билетов. Полесье закупит дроны для военных

Фото: ФК Полісся

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"Полесье" совместно с благотворительным фондом BGV направит все полученные средства от продажи билетов для помощи украинским военным.

За десять домашних матчей в УПЛ было собрано 2 549 038.67 гривен, которых хватит на закупку 60 беспилотников. Житомирский клуб передаст дроны DARTS для 132-го отдельного разведывательного батальона десантно-штурмовых войск.

Пресс-служба "Полесья" добавила, что следующая цель клуба - приобрести 100 беспилотников.

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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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