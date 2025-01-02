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Тренер Руха: Надо уже в январе позаботиться о замене тем моим подопечным, которые перейдут в другие команды
Виталий Пономарев прокомментировал свое будущее после слияния с "Карпатами"
Фото: ФК Рух
Главный тренер львовского "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал свое будущее, после того как два львовских клуба объединятся после завершения этого сезона.
"Трудно сказать о будущем. Здесь не знаешь, как будут разворачиваться события после старта второй части чемпионата УПЛ, поэтому не знаю, что будет со мной через полгода.
Знаю точно, что "Рух" доиграет до конца сезона, что надо уже в январе позаботиться о замене тем моим подопечным, которые продолжат карьеру в других командах, в частности, в "Карпатах". Здесь я рассчитываю на нескольких лидеров второлигового "Руха-2" и молодежного состава U-19", - сказав Пономарев в комментарии Sport.ua.
Сейчас "Рух" набрал 23 очка и занимает седьмое место в чемпионате УПЛ.
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