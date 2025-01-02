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Пять игроков Шахтера U-19 поедут на сборы с первой командой
Два вратаря и три полевых
Фото пресслужби ФК "Шахтар"
"Шахтер" начнет подготовку ко второй части сезона 4 января. Именно в этот день у донецкого клуба стартуют учебно-тренировочные сборы. В
Как сообщает журналист Игорь Бурбас, на зимних сборах с командой Марино Пушича будут тренироваться пять футболистов молодежного состава - два вратаря и три полевых игрока.
Согласно данным источника, точно поедет капитан команды U-19 Николай Огарков, защитник Антон Дрозд и центрхав Виктор Цуканов.
Напомним, "Шахтер" будет целенаправленно готовиться к матчам основного этапа Лиги чемпионов УЕФА - с "Брестом" (22 января) и дортмундской "Боруссией" (29 января).
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