  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Пять игроков Шахтера U-19 поедут на сборы с первой командой
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пять игроков Шахтера U-19 поедут на сборы с первой командой

Премьер-лига

Два вратаря и три полевых

Пять игроков Шахтера U-19 поедут на сборы с первой командой

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

Новина українською

"Шахтер" начнет подготовку ко второй части сезона 4 января. Именно в этот день у донецкого клуба стартуют учебно-тренировочные сборы. В

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, на зимних сборах с командой Марино Пушича будут тренироваться пять футболистов молодежного состава - два вратаря и три полевых игрока.

Согласно данным источника, точно поедет капитан команды U-19 Николай Огарков, защитник Антон Дрозд и центрхав Виктор Цуканов.

Напомним, "Шахтер" будет целенаправленно готовиться к матчам основного этапа Лиги чемпионов УЕФА - с "Брестом" (22 января) и дортмундской "Боруссией" (29 января).

Читайте такжеТурецкий гранд заинтересовался вратарем Шахтера и сборной Украины
По теме
yellow-arrow
Хацкевич прокомментировал слухи о своем трудоустройстве в Полесье
yellow-arrow
О контракте речь пока не идет. Игрок Руха все же пройдет просмотр в Динамо
yellow-arrow
Представители пяти стран. Названы все соперники Кривбасса на сборе в Испании
Шахтер (Донецк) Николай Огарков Виктор Цуканов
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости