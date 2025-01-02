Представители пяти стран. Названы все соперники Кривбасса на сборе в Испании

"Кривбасс" в скором времени начнет подготовку ко второй части сезона 2024\2025.

По информации Sport.ua, "красно-белые" проведут спарринги с представителями пяти стран. Соперниками подопечных Юрия Вернидуба на испанских сборах станут шведский "Кальмар", словенская "Олимпия", эстонская "Левадия", датский "Раннерс" и "Тромсе" с "Согндалем" из Норвегии.

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Ожидается, что состав "Кривбасса" будет состоять из 25 футболистов, включительно с новичками-легионерами, с которыми сейчас ведутся переговоры.

Напомним, что на зимний перерыв криворожский клуб ушел, находясь на четвертой строчке турнирной таблицы украинской Премьер-лиги.