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Представители пяти стран. Названы все соперники Кривбасса на сборе в Испании
Всего шесть клубов
fckryvbas.com
"Кривбасс" в скором времени начнет подготовку ко второй части сезона 2024\2025.
По информации Sport.ua, "красно-белые" проведут спарринги с представителями пяти стран. Соперниками подопечных Юрия Вернидуба на испанских сборах станут шведский "Кальмар", словенская "Олимпия", эстонская "Левадия", датский "Раннерс" и "Тромсе" с "Согндалем" из Норвегии.
Ожидается, что состав "Кривбасса" будет состоять из 25 футболистов, включительно с новичками-легионерами, с которыми сейчас ведутся переговоры.
Напомним, что на зимний перерыв криворожский клуб ушел, находясь на четвертой строчке турнирной таблицы украинской Премьер-лиги.
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