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О контракте речь пока не идет. Игрок Руха все же пройдет просмотр в Динамо

Премьер-лига

У футболиста будет две недели, чтобы зарекомендовать себя перед тренерским штабом киевлян

О контракте речь пока не идет. Игрок Руха все же пройдет просмотр в Динамо

Фото: ФК Рух

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Накануне в СМИ появились слухи о том, что защитник "Руха" Богдан Слюбик сразу станет полноценным игроком киевского "Динамо". Однако, как утверждает ресурс "Динамо Киев от Шурика", эта информация не соответствует действительности.

Согласно данным источника, 20-летний футболист отправится с киевским клубом на сбор в Турцию, и там у него будет две недели, чтобы суметь зарекомендовать себя перед тренерским штабом киевлян. В этот период Слюбик будет активно привлекаться к контрольным матчам "бело-синих".

И только после этого главный тренер "Динамо" Александр Шовковский и его помощники примут решение на предмет целесообразности привлечения Слюбика в команду.

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Источник:
Динамо Київ від Шуріка
Опубликовал: Алина Ерофеева
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