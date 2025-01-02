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О контракте речь пока не идет. Игрок Руха все же пройдет просмотр в Динамо
У футболиста будет две недели, чтобы зарекомендовать себя перед тренерским штабом киевлян
Фото: ФК Рух
Накануне в СМИ появились слухи о том, что защитник "Руха" Богдан Слюбик сразу станет полноценным игроком киевского "Динамо". Однако, как утверждает ресурс "Динамо Киев от Шурика", эта информация не соответствует действительности.
Согласно данным источника, 20-летний футболист отправится с киевским клубом на сбор в Турцию, и там у него будет две недели, чтобы суметь зарекомендовать себя перед тренерским штабом киевлян. В этот период Слюбик будет активно привлекаться к контрольным матчам "бело-синих".
И только после этого главный тренер "Динамо" Александр Шовковский и его помощники примут решение на предмет целесообразности привлечения Слюбика в команду.
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