  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Хацкевич прокомментировал слухи о своем трудоустройстве в Полесье
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хацкевич прокомментировал слухи о своем трудоустройстве в Полесье

Премьер-лига

Специалист воздержался от конкретики

Хацкевич прокомментировал слухи о своем трудоустройстве в Полесье

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший игрок и тренер "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал слухи о том, что он войдет в руководство житомирского "Полесья".

- Александр Николаевич, появилась информация, что вы близки к возвращению в УПЛ, но уже не в качестве главного тренера, а спортивного директора или советника президента "Полесья" Геннадия Буткевича. Это правда ли это?

- Давайте пока что оставим этот вопрос без комментариев (смеется, - прим.). Я встречался с президентом "Полесья" Геннадием Буткевичем во время матча в рамках Кубка Украины между житомирской командой и "Кривбассом" (2:1), который состоялся 30 октября, и на этом все, - сказал Хацкевич в комментарии изданию Украинский футбол.

Напомним, последним местом работы Хацкевича был польский "Заглембе", который он покинул в апреле 2024 года.

По теме
yellow-arrow
Стали известны планы Черноморца на зимнее межсезонье
yellow-arrow
УПЛ выступила с заявлением касательно объединения Карпат и Руха
yellow-arrow
Аутсайдер УПЛ подтвердил аренду вингера Колоса
Александр Хацкевич Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости