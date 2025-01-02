Хацкевич прокомментировал слухи о своем трудоустройстве в Полесье

Бывший игрок и тренер "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал слухи о том, что он войдет в руководство житомирского "Полесья".

- Александр Николаевич, появилась информация, что вы близки к возвращению в УПЛ, но уже не в качестве главного тренера, а спортивного директора или советника президента "Полесья" Геннадия Буткевича. Это правда ли это?

- Давайте пока что оставим этот вопрос без комментариев (смеется, - прим.). Я встречался с президентом "Полесья" Геннадием Буткевичем во время матча в рамках Кубка Украины между житомирской командой и "Кривбассом" (2:1), который состоялся 30 октября, и на этом все, - сказал Хацкевич в комментарии изданию Украинский футбол.

Напомним, последним местом работы Хацкевича был польский "Заглембе", который он покинул в апреле 2024 года.