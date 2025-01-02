Ризнык - о золотом дубле Шахтера: Это для меня лучшее событие 2024 года

Голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык поделился эмоциями после победы в голосовании за награду "Лучший игрок 2024 года".

- Дмитрий, болельщики выбрали тебя лучшим игроком 2024 года в "Шахтере". Что это признание означает?

- Очень приятно, когда побеждаешь в такой номинации, тем более в таком клубе, как "Шахтер". Это большое достижение для меня.

- Насколько неожиданной стала награда и какой была первая реакция?

- В целом эмоции только положительные, иначе и быть не может, когда получаешь такую награду.

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- Возможно, есть кто-то, кому хочешь ее посвятить?

- Конечно, своей семье.

- Как оцениваешь свой 2024 год - игру, личные и командные достижения?

- В целом, считаю, год был неплохим, но всегда можно лучше, поэтому необходимо работать, чтобы добиваться успеха.

- Какой матч прошлого года стал особенным или запомнился больше всего?

- Думаю, с ПСВ. Он выдался довольно драматичным и одновременно немного непонятным. Казалось, мы демонстрировали хорошую игру и очень старались ...

- В 2024-м впервые в карьере ты сделал золотой дубль, выиграв чемпионат и Кубок Украины. Можно ли назвать это событие самым главным?

- Несомненно, ведь до этого я не выигрывал ничего такого масштабного, а тут сразу золотой дубль. И это для меня, бесспорно, лучшее событие 2024 года.

- Какие цели имеешь в 2025 году? Чего хотелось бы достичь с "Шахтером"?

- Конечно, хочу постоянно побеждать и достигать самых высоких вершин вместе с "Шахтером".

- Чего пожелаешь болельщикам "Шахтера" в новом году?

- Желаю всем болельщикам тепла, мирного неба и, самое главное, здоровья, - приводит слова Ризныка официальный сайт клуба.