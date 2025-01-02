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Аутсайдер УПЛ подтвердил аренду вингера Колоса
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона
Фото: Instagram
"Оболонь" объявила о переходе правого вингера "Колоса" Олега Ильина.
Как сообщает пресс-служба "пивоваров", 27-летний футболист перебрался в киевский клуб на правах аренды до завершения сезона-2024/25.
В первой части сезона Ильин отыграл пять матчей за "Колос", без результативных действий.
Напомним, "Оболонь" с 14 очками занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ.
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Источник:ФК Оболонь
Опубликовал: Алина Ерофеева
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