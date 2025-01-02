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Аутсайдер УПЛ подтвердил аренду вингера Колоса

Премьер-лига

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона

Аутсайдер УПЛ подтвердил аренду вингера Колоса

Фото: Instagram

Новина українською

"Оболонь" объявила о переходе правого вингера "Колоса" Олега Ильина.

Как сообщает пресс-служба "пивоваров", 27-летний футболист перебрался в киевский клуб на правах аренды до завершения сезона-2024/25.

В первой части сезона Ильин отыграл пять матчей за "Колос", без результативных действий.

Напомним, "Оболонь" с 14 очками занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ.

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Оболонь (Киев) Колос (Ковалевка) Олег Ильин
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Источник:
ФК Оболонь
Опубликовал: Алина Ерофеева
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