Стали известны планы Черноморца на зимнее межсезонье

"Черноморец" в полном составе собирается на клубной базе в Совиньоне 7 января, сообщает ТаТоТаке.

Предварительно достигнута договоренность о проведении сборов в отеле Tui Blue Side в Сиде. Делегация одесситов должна вылететь из Кишинева 20 января, а вернуться 14 февраля. В Турции запланировано проведение 10 спаррингов. Окончательные решения и брони будут подтверждены на следующей неделе.

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Среди кадровых вопросов - снятие трансферного бана, просмотр легионеров на проблемных позициях и решение по трем игрокам, чьи сроки аренды были рассчитаны только на первый круг сезона (Иван Петряк и Кирилл Сигеев - из "Шахтера", а также Владислав Калин из "Динамо").

Еще одна пертурбация планируется в тренерском штабе: вместо тренера по работе с киперами Андрея Глущенко (ушел в ЛНЗ вслед за Романом Григорчуком) ожидается повышение из команды U-19 Евгения Боровика.