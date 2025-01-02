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Стали известны планы Черноморца на зимнее межсезонье
Одесский клуб активно работает над кадровыми вопросами
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
"Черноморец" в полном составе собирается на клубной базе в Совиньоне 7 января, сообщает ТаТоТаке.
Предварительно достигнута договоренность о проведении сборов в отеле Tui Blue Side в Сиде. Делегация одесситов должна вылететь из Кишинева 20 января, а вернуться 14 февраля. В Турции запланировано проведение 10 спаррингов. Окончательные решения и брони будут подтверждены на следующей неделе.
Среди кадровых вопросов - снятие трансферного бана, просмотр легионеров на проблемных позициях и решение по трем игрокам, чьи сроки аренды были рассчитаны только на первый круг сезона (Иван Петряк и Кирилл Сигеев - из "Шахтера", а также Владислав Калин из "Динамо").
Еще одна пертурбация планируется в тренерском штабе: вместо тренера по работе с киперами Андрея Глущенко (ушел в ЛНЗ вслед за Романом Григорчуком) ожидается повышение из команды U-19 Евгения Боровика.
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