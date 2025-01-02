Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УПЛ выступила с заявлением касательно объединения Карпат и Руха
Странная ситуация сложилась
Фото: ФК Кривбас
В УПЛ отреагировали на объединение "Руха" с "Карпатами" в следующем сезоне чемпионата. Оказалось, что львовские клубы еще не обращались со своими намерениями в организацию.
"На данный момент мы не получили ни одного официального обращения от клубов в адрес Украинской Премьер-Лиги по информации на сайтах ФК "Карпаты" и ФК "Рух" о намерениях объединиться по завершении сезона-2024/25", - говорится в заявлении УПЛ.
Ранее сообщалось, что "Рух" доиграет текущий сезон Премьер-лиги без особых задач и полностью сосредоточится на подготовке молодых талантов своей академии.
Популярное сейчас
- Новый Довбик. Сборная новых имен в украинском футболе. Центрфорвард
- +1. На Забарного появился шестой претендент, – TeamTalk
- Таблетка памяти. На месте будущей академии в Винниках должны были построить клубный стадион Руха
- Официально: Рух и Карпаты объединятся в одну команду
- Дед в деле. Яна Суркис опубликовала милое фото отца и сына
- Альпы, Лондон и украинские мотивы. Как наши легионеры празднуют Рождество. ФОТО, ВИДЕО
Комментарии 2