  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. УПЛ выступила с заявлением касательно объединения Карпат и Руха
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ выступила с заявлением касательно объединения Карпат и Руха

Премьер-лига

Странная ситуация сложилась

УПЛ выступила с заявлением касательно объединения Карпат и Руха

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

В УПЛ отреагировали на объединение "Руха" с "Карпатами" в следующем сезоне чемпионата. Оказалось, что львовские клубы еще не обращались со своими намерениями в организацию.

"На данный момент мы не получили ни одного официального обращения от клубов в адрес Украинской Премьер-Лиги по информации на сайтах ФК "Карпаты" и ФК "Рух" о намерениях объединиться по завершении сезона-2024/25", - говорится в заявлении УПЛ.

Ранее сообщалось, что "Рух" доиграет текущий сезон Премьер-лиги без особых задач и полностью сосредоточится на подготовке молодых талантов своей академии.

По теме
yellow-arrow
Стали известны планы Черноморца на зимнее межсезонье
yellow-arrow
Аутсайдер УПЛ подтвердил аренду вингера Колоса
yellow-arrow
Ризнык - о золотом дубле Шахтера: Это для меня лучшее событие 2024 года
УПЛ Рух (Львов) Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Tribuna
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
andy1973 (Рівне)
02.01.2025 в 15:09
Карпати вже закрили попередні борги чи планують обдурити УЕФА?
Ответить
1
1
Вернуться к новостям
Комментарии 2
andy1973 (Рівне)
02.01.2025 в 15:09
Карпати вже закрили попередні борги чи планують обдурити УЕФА?
Ответить
1
1
Sandra777 (Львів)
02.01.2025 в 15:26
шампіньйонів забули спитати
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости