УПЛ выступила с заявлением касательно объединения Карпат и Руха

В УПЛ отреагировали на объединение "Руха" с "Карпатами" в следующем сезоне чемпионата. Оказалось, что львовские клубы еще не обращались со своими намерениями в организацию.

"На данный момент мы не получили ни одного официального обращения от клубов в адрес Украинской Премьер-Лиги по информации на сайтах ФК "Карпаты" и ФК "Рух" о намерениях объединиться по завершении сезона-2024/25", - говорится в заявлении УПЛ.

Ранее сообщалось, что "Рух" доиграет текущий сезон Премьер-лиги без особых задач и полностью сосредоточится на подготовке молодых талантов своей академии.