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Есть улучшение. В Черноморце рассказали о ситуации с долгами перед игроками

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Есть улучшение. В Черноморце рассказали о ситуации с долгами перед игроками

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Главный тренер "Черноморца" Александр Бабич заявил, что одесский клуб постепенно оплачивает долги.

"В конце декабря задолженность перед командой частично оплачена. Эти деньги получили в последний день ушедшего года", - сказал он.

Ранее ФИФА наложила трансферный бан на "Черноморец" из-за долгов перед бывшими футболистами, который продлится три трансферных окна.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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