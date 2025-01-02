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Есть улучшение. В Черноморце рассказали о ситуации с долгами перед игроками
Позитивные изменения
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер "Черноморца" Александр Бабич заявил, что одесский клуб постепенно оплачивает долги.
"В конце декабря задолженность перед командой частично оплачена. Эти деньги получили в последний день ушедшего года", - сказал он.
Ранее ФИФА наложила трансферный бан на "Черноморец" из-за долгов перед бывшими футболистами, который продлится три трансферных окна.
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Источник:Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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